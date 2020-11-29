15-й этап Формулы-1 сезона-2020 в Бахрейне начался с жуткой аварии. Французский гонщик Ромен Грожан в страшной аварии разбил свой болид Haas.

Уже на первом круге 34-летний Ромен Грожан вылетел с трассы и влетел в стену, сообщает 24 канал.

Ромен Грожан пытался обойти Alfa Tauri россиянина Даниила Квята. В результате столкновения болид Ромена Грожана вылетел в стену и моментально вспыхнул.

Кроме того, болид Ромена Грожана разорвало на две части. В результате аварии разорвало и барьер безопасности.

К счастью, маршалы быстро погасили пожар, а гонщик выбрался из машины. Ромен Грожан несколько секунд находился в горящем болиде.

Неймовірна аварія Ромена Грожана та його порятунок з полум'я на Гран Прі Бахрейну https://t.co/UanWPYMCoD — F1-Ukraine (@F1Ukraine) November 29, 2020

Пилота госпитализировали, хотя он мог передвигаться самостоятельно. Его команда сообщает, что Ромен Грожан имеет незначительные ожоги рук и ног, но состояние француза оценивается как положительное.

Немецкие врачи сообщают, что Грожан горел 27 секунд при температуре 700 градусов. После аварии гонку остановили.

Напомним, на однодневной гонке «Джиро ди Ломбардия» (Италия) 20-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул не справился с управлением и упал с моста.