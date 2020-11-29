В воскресенье, 29 ноября, в зоне ООС было зафиксировано одно нарушение перемирия. Боевики запускали беспилотник.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Возле поселка Луганское в Донецкой области был зафиксирован беспилотник, который пересек линию разграничения. Военные сбили аппарат.

Также продолжаются работы по разминированию. Саперы госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали шесть гектаров и передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.

Напомним, в четверг, 26 ноября, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал три поезда на временно оккупированной территории Донбасса у границы с Россией. В частности был замечен сдвоенный дизельный локомотив и 50 пустых вагонов для угля.