В воскресенье, 29 ноября, в зоне ООС было зафиксировано одно нарушение перемирия. Боевики запускали беспилотник.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Возле поселка Луганское в Донецкой области был зафиксирован беспилотник, который пересек линию разграничения. Военные сбили аппарат.
Также продолжаются работы по разминированию. Саперы госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали шесть гектаров и передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.
Напомним, в четверг, 26 ноября, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал три поезда на временно оккупированной территории Донбасса у границы с Россией. В частности был замечен сдвоенный дизельный локомотив и 50 пустых вагонов для угля.
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа
В воскресенье, 29 ноября, в зоне ООС было зафиксировано одно нарушение перемирия. Боевики запускали беспилотник.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Возле поселка Луганское в Донецкой области был зафиксирован беспилотник, который пересек линию разграничения. Военные сбили аппарат.
Также продолжаются работы по разминированию. Саперы госслужбы по чрезвычайным ситуациям разминировали шесть гектаров и передали на уничтожение 137 взрывоопасных предметов.
Напомним, в четверг, 26 ноября, беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал три поезда на временно оккупированной территории Донбасса у границы с Россией. В частности был замечен сдвоенный дизельный локомотив и 50 пустых вагонов для угля.