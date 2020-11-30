Сегодня, 30 ноября на перекрестке улиц Потемкинская и Артиллерийская в Николаеве произошла авария.
Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.
В полиции сообщают о пострадавших при аварии. Также отмечается, что на данном участке затруднено движение транспорта.
Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса — Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.
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Сегодня, 30 ноября на перекрестке улиц Потемкинская и Артиллерийская в Николаеве произошла авария.
Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.
В полиции сообщают о пострадавших при аварии. Также отмечается, что на данном участке затруднено движение транспорта.
Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса — Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.