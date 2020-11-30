Сегодня, 30 ноября на перекрестке улиц Потемкинская и Артиллерийская в Николаеве произошла авария.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области.

В полиции сообщают о пострадавших при аварии. Также отмечается, что на данном участке затруднено движение транспорта.

Напомним, что правоохранители открыли уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия на трассе «Одесса — Николаев», в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.