Депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги якобы пели венгерский гимн.

Об этом сообщает Закарпатье ТОП в Facebook.

На опубликованных кадрах видно, как депутаты действительно поют гимн соседнего государства. По информации автора видео, инцидент произошел еще 21 ноября — в День достоинства и свободы.

Кроме того, автор видео сообщает и о других нарушениях в Сюртовской ОТГ.

— О фальсификации выборов вообще отдельная тема. Безнаказанность порождает новые преступления. В день Достоинства и Свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? — говорится в сообщении.

После этого инцидента нардеп от Слуги народа Александр Качура заявил, что уже направил обращение в СБУ. Он также подтвердил информацию о том, что депутаты действительно пели гимн Венгрии.

Однако, в правоохранительных органах еще не комментировали эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что В Закарпатской области руководителей иностранного благотворительного фонда заподозрили в ведении подрывной деятельности в пользу Венгрии. Правоохранители не исключают вмешательства во внутренние дела Украины.