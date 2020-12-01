Депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги якобы пели венгерский гимн.
Об этом сообщает Закарпатье ТОП в Facebook.
На опубликованных кадрах видно, как депутаты действительно поют гимн соседнего государства. По информации автора видео, инцидент произошел еще 21 ноября — в День достоинства и свободы.
Кроме того, автор видео сообщает и о других нарушениях в Сюртовской ОТГ.
— О фальсификации выборов вообще отдельная тема. Безнаказанность порождает новые преступления. В день Достоинства и Свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? — говорится в сообщении.
После этого инцидента нардеп от Слуги народа Александр Качура заявил, что уже направил обращение в СБУ. Он также подтвердил информацию о том, что депутаты действительно пели гимн Венгрии.
Однако, в правоохранительных органах еще не комментировали эту ситуацию.
Ранее сообщалось, что В Закарпатской области руководителей иностранного благотворительного фонда заподозрили в ведении подрывной деятельности в пользу Венгрии. Правоохранители не исключают вмешательства во внутренние дела Украины.
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Депутаты Сюртовской ОТГ вместе с председателем громады после присяги якобы пели венгерский гимн.
Об этом сообщает Закарпатье ТОП в Facebook.
На опубликованных кадрах видно, как депутаты действительно поют гимн соседнего государства. По информации автора видео, инцидент произошел еще 21 ноября — в День достоинства и свободы.
Кроме того, автор видео сообщает и о других нарушениях в Сюртовской ОТГ.
— О фальсификации выборов вообще отдельная тема. Безнаказанность порождает новые преступления. В день Достоинства и Свободы Украины в Сюртовской ОТГ принимали присягу и пели венгерский гимн. Получается, что присягали на верность соседнему государству? — говорится в сообщении.
После этого инцидента нардеп от Слуги народа Александр Качура заявил, что уже направил обращение в СБУ. Он также подтвердил информацию о том, что депутаты действительно пели гимн Венгрии.
Однако, в правоохранительных органах еще не комментировали эту ситуацию.
Ранее сообщалось, что В Закарпатской области руководителей иностранного благотворительного фонда заподозрили в ведении подрывной деятельности в пользу Венгрии. Правоохранители не исключают вмешательства во внутренние дела Украины.