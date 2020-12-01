Из-за активизации вулкана на индонезийском острове Лембата свои дома были вынуждены покинуть 4628 человек.

Как сообщает Укринформ, об этом со ссылкой на Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии пишет Синьхуа.

Отмечается, что все эвакуированные были перемещены в семь определенных зарарнее пунктов.

— Спасатели установили общественные кухни и центр оказания медицинской помощи, а также обеспечили эвакуированных питьевой водой, — говорится в материале.

Эвакуированные испытывают недостаток палаток, товаров для новорожденных, маск, одеял, спального оборудования и другого снаряжения.

Напомним, извержение началось в воскресенье, 29 ноября. Из жерла вулкана поднялся четырехкилометровый столб пепла и дыма.