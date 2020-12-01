Утром, 30 ноября, в Николаевской области ВАЗ-2111 съехал в кювет и перевернулся, в результате чего пострадала женщина. Её достали из машины спасатели.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Авария произошла в 07:10 на улице Елены Пчилки в Первомайске. На место происшествия выехала бригада 23 государственной пожарно-спасательной службы Главного управления ГСЧС Украины в Николавской области. Спасатели открыли двери автомобиля и помогли женщине за рулём выбраться. Пострадавшую госпитализировали в травматологическом отделении Первомайской центральной городской многопрофильной больницы.

Напомним, что 30 ноября на перекрестке улиц Потёмкинская и Артиллерийская в Николаеве произошла авария.