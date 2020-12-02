Полностью разрушился знаменитый радиотелескоп Аресибо — его платформа рухнула на отражатель.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальный научный фонд США.

«Инструментальная платформа радиотелескопа диаметром в 305-метров в обсерватории Аресибо, что в Пуэрто-Рико, прошлой ночью рухнула. Во время инцидента никто не пострадал. В данный момент специалисты работают над изучением ситуации и поиском причин обрушения. Приоритетом остается безопасность работников. Больше деталей будет позже», — говорится в сообщении.

Решение о закрытии телескопа принято еще в ноябре после серии аварий. Один из кабелей телескопа Аресибо лопнул в августе — он оборвался и создал дыру в тарелке. Специалисты изучили конструкцию, разработали план по ее реконструкции. Инженеры уже были готовы начать ремонт, когда 6 ноября лопнул еще один кабель, поддерживающий тарелку, на этот раз основной. Поэтому инженеры пришли к выводу, что другие кабели слабее, чем считалось до этого, они уже демонстрируют опасные мелкие разрывы. Поэтому телескоп решено закрыть.

Аресибо работал 57 лет. Он был самым большим радиотелескопом с одной тарелкой в мире несколько десятилетий, пока в 2016 году в Китае не был построен 500-метровый сферический телескоп.

Напомним, Китай заявил об успешной посадке космического зонда Chang’e-5 на поверхность Луны. Теперь китайская робототехника начнет собирать лунный грунт, чтобы доставить его на Землю.