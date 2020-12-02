В Украине за минувшие сутки, 1 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 13 тысяч 141 человека.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, за сутки заболело 744 ребенка и 579 медработников. Также известно, что вчера 13 тысяч 882 пациента выздоровели, а 169 — умерли от осложнений.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 758 тысяч 264 случаев COVID-19. Из них 369 тысяч 54 человека выздоровели, а 12 тысяч 717 — умерли от осложнений коронавирусной болезни.
В больницы попали 1447 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
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В Украине за минувшие сутки, 1 декабря, коронавирусное заболевание подтвердили у 13 тысяч 141 человека.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, за сутки заболело 744 ребенка и 579 медработников. Также известно, что вчера 13 тысяч 882 пациента выздоровели, а 169 — умерли от осложнений.
За все время пандемии в Украине зафиксировали 758 тысяч 264 случаев COVID-19. Из них 369 тысяч 54 человека выздоровели, а 12 тысяч 717 — умерли от осложнений коронавирусной болезни.
В больницы попали 1447 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1735), Одесской (1147), Киевской (975), Запорожской (947) и Сумской (727) областях.
Напомним, народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа