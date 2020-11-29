Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января, — заявил он, отметив в комментариях, что это точная информация.
В то же время собеседник издания РБК-Украина в Офисе Президента отметил, что это только «один из вариантов».
— Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна, — сказал он.
Также источник издания в правительстве добавил, что решение по локдауну еще не принято.
— Дат никаких нет. И формат «локдауна» тоже под вопросом, — уточнил собеседник.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники.
Также министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
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Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
— Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января, — заявил он, отметив в комментариях, что это точная информация.
В то же время собеседник издания РБК-Украина в Офисе Президента отметил, что это только «один из вариантов».
— Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна, — сказал он.
Также источник издания в правительстве добавил, что решение по локдауну еще не принято.
— Дат никаких нет. И формат «локдауна» тоже под вопросом, — уточнил собеседник.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники.
Также министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.