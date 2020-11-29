Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил, что правительство планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января, — заявил он, отметив в комментариях, что это точная информация.

В то же время собеседник издания РБК-Украина в Офисе Президента отметил, что это только «один из вариантов».

— Каждый день вносятся коррективы. Нет единого обязательного дня ввода тотального локдауна, — сказал он.

Также источник издания в правительстве добавил, что решение по локдауну еще не принято.

— Дат никаких нет. И формат «локдауна» тоже под вопросом, — уточнил собеседник.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники.

Также министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.