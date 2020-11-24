Министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.

Об этом он написал в Telegram.

– За озвученным сейчас планом Министерства здравоохранения, нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме и о малом и среднем бизнесе и т.д., - отметил министр.

По его словам, в последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось, но дальнейшая ситуация должна быть прогнозируемой.

– Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет что вспомнить, - добавил Ткаченко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения жесткого карантина на территории страны.