Министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
Об этом он написал в Telegram.
– За озвученным сейчас планом Министерства здравоохранения, нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме и о малом и среднем бизнесе и т.д., - отметил министр.
По его словам, в последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось, но дальнейшая ситуация должна быть прогнозируемой.
– Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет что вспомнить, - добавил Ткаченко.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения жесткого карантина на территории страны.
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Министр культуры Александр Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.
Об этом он написал в Telegram.
– За озвученным сейчас планом Министерства здравоохранения, нас ждет пока последний карантин выходного дня. Этого ждут все, кто сейчас не может работать в условиях коронавирусных запретов и ограничений. Речь идет и о креативной экономике, и о туризме и о малом и среднем бизнесе и т.д., - отметил министр.
По его словам, в последние дни суточное количество инфицированных коронавирусом снизилось, но дальнейшая ситуация должна быть прогнозируемой.
– Мое личное мнение - лучше прогнозируемый локдаун, чем длительная неопределенность. Поэтому я предлагал бы, во-первых, запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам. Безусловно, правительство должно помочь всем, кто финансово страдает в условиях безработицы. А, во-вторых, отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий и встретить праздники в режиме онлайн, например в зуме. По крайней мере будет что вспомнить, - добавил Ткаченко.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство разрабатывает план введения жесткого карантина на территории страны.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов