Кабинет министров рассматривает жесткий карантин на новогодние и рождественские праздники как один из вариантов развития событий.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, пишет «Украинская правда».

— Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности, и к возможному введению карантина на зимние праздники. Сейчас вся страна в оранжевой зоне и действует карантин выходного дня, и это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничением. О введении более жестких мер сейчас речь не идет. Но мы понимаем, что конец декабря и начало января — период новогодних праздников. Это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок к всплеску болезни, которого медицинская система может не выдержать. Правительство не скрывает и говорит открыто, что мы разрабатываем план реагирования на случай ухудшения ситуации. Потому что наши шаги должны быть понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса, - сказал Денис Шмыгаль.