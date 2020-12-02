Во Врадиевском районе Николаевской области бывшему секретарю сельского совета объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

По версии следствия, секретарь сельского совета, используя свое служебное положение и действуя умышленно, подделала завещание умершего и записала земельный участок площадью почти 5 гектаров другому лицу.

Напомним, прокуратура Киевской области подозревает депутата Киевского городского совета в использовании поддельного диплома об образовании.