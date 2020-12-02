Во Врадиевском районе Николаевской области бывшему секретарю сельского совета объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
По версии следствия, секретарь сельского совета, используя свое служебное положение и действуя умышленно, подделала завещание умершего и записала земельный участок площадью почти 5 гектаров другому лицу.
Напомним, прокуратура Киевской области подозревает депутата Киевского городского совета в использовании поддельного диплома об образовании.
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Во Врадиевском районе Николаевской области бывшему секретарю сельского совета объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.
По версии следствия, секретарь сельского совета, используя свое служебное положение и действуя умышленно, подделала завещание умершего и записала земельный участок площадью почти 5 гектаров другому лицу.
Напомним, прокуратура Киевской области подозревает депутата Киевского городского совета в использовании поддельного диплома об образовании.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
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