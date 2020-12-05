Сегодня ночью, 5 декабря, в Николаевской области во время движения загорелся грузовой поезд.
Об этом сообщается на сайте главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Возгорание поезда произошло возле станции «Горожаны» Баштанского района. На место вызова выехал дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на вызов, стало известно, что во время движения грузового поезда в составе 54 пустых вагонов, соединением «Николаев-Долинское», в кабине машиниста произошел пожар.
Работники поезда пытались самостоятельно потушить пламя, но попытки были тщетны.
Оперативными действиями спасателей пожар на площади 10 квадратных метров в 04:12 локализовали и в 04:25 полностью ликвидировали.
Причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Напомним, что у станции Новокатериновка Веселиновского района на ходу загорелся дизельный поезд «Колосовка-Николаев».
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Сегодня ночью, 5 декабря, в Николаевской области во время движения загорелся грузовой поезд.
Об этом сообщается на сайте главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Возгорание поезда произошло возле станции «Горожаны» Баштанского района. На место вызова выехал дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на вызов, стало известно, что во время движения грузового поезда в составе 54 пустых вагонов, соединением «Николаев-Долинское», в кабине машиниста произошел пожар.
Работники поезда пытались самостоятельно потушить пламя, но попытки были тщетны.
Оперативными действиями спасателей пожар на площади 10 квадратных метров в 04:12 локализовали и в 04:25 полностью ликвидировали.
Причиной стало короткое замыкание электропроводки.
Напомним, что у станции Новокатериновка Веселиновского района на ходу загорелся дизельный поезд «Колосовка-Николаев».
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
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|
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|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа