Сегодня вечером, 5 декабря, на пересечении улицы Южная и проспекта Богоявленского в Николаеве столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и ВАЗ «Жигули».
В результате столкновения ВАЗ оказался за пределами проезжей части — вылетел на остановку, а водитель скончался на месте аварии, пишут Новости-N.
Сотрудники полиции оцепили остановку, куда вылетел ВАЗ. На месте работают шесть экипажей правоохранителей.
Как оказалось, в Toyota находилось два человека. Издание сообщается, что от обоих мужчин исходит запах алкоголя. Кто в момент аварии находился за рулем внедорожника в настоящий момент не установлено — оба они отрицают, что управляли автомобилем.
По словам очевидцев происшествия, после аварии человек с окровавленным лицом пытался скрыться с места ДТП, однако его догнали горожане.
Из-за аварии движение по проспекту в сторону Корабельного района перекрыли.
Отмечается, что автомобиль Toyota зарегистрирован за фермерским хозяйством «Сапфир», которое находится в селе Подлесное Новоодесского района.
Напомним, что 30 ноября на перекрестке улиц Потемкинская и Артиллерийская в Николаеве произошла авария.
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Сегодня вечером, 5 декабря, на пересечении улицы Южная и проспекта Богоявленского в Николаеве столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и ВАЗ «Жигули».
В результате столкновения ВАЗ оказался за пределами проезжей части — вылетел на остановку, а водитель скончался на месте аварии, пишут Новости-N.
Сотрудники полиции оцепили остановку, куда вылетел ВАЗ. На месте работают шесть экипажей правоохранителей.
Как оказалось, в Toyota находилось два человека. Издание сообщается, что от обоих мужчин исходит запах алкоголя. Кто в момент аварии находился за рулем внедорожника в настоящий момент не установлено — оба они отрицают, что управляли автомобилем.
По словам очевидцев происшествия, после аварии человек с окровавленным лицом пытался скрыться с места ДТП, однако его догнали горожане.
Из-за аварии движение по проспекту в сторону Корабельного района перекрыли.
Отмечается, что автомобиль Toyota зарегистрирован за фермерским хозяйством «Сапфир», которое находится в селе Подлесное Новоодесского района.
Напомним, что 30 ноября на перекрестке улиц Потемкинская и Артиллерийская в Николаеве произошла авария.
|
Как новые городские элиты могут повлиять на развитие украинских городовНиколай Капацына
|
Холодний Шуфрич, Кива поправляючий та Шайхет з Аваковим – переможці ковідаСтанислав Мартиросов
|
Обзор очень интересных отчетов за ноябрь 2020. Для маркетологов и владельцев бизнесаЕвгений Василенко
|
Про що пишуть миколаївські онлайн-медіа: кримінал, політика і схудла джинсаКатерина Середа