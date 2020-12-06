Сегодня вечером, 5 декабря, на пересечении улицы Южная и проспекта Богоявленского в Николаеве столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и ВАЗ «Жигули».

В результате столкновения ВАЗ оказался за пределами проезжей части — вылетел на остановку, а водитель скончался на месте аварии, пишут Новости-N.

Сотрудники полиции оцепили остановку, куда вылетел ВАЗ. На месте работают шесть экипажей правоохранителей.

Как оказалось, в Toyota находилось два человека. Издание сообщается, что от обоих мужчин исходит запах алкоголя. Кто в момент аварии находился за рулем внедорожника в настоящий момент не установлено — оба они отрицают, что управляли автомобилем.

По словам очевидцев происшествия, после аварии человек с окровавленным лицом пытался скрыться с места ДТП, однако его догнали горожане.

Из-за аварии движение по проспекту в сторону Корабельного района перекрыли.

Отмечается, что автомобиль Toyota зарегистрирован за фермерским хозяйством «Сапфир», которое находится в селе Подлесное Новоодесского района.

Напомним, что 30 ноября на перекрестке улиц Потемкинская и Артиллерийская в Николаеве произошла авария.