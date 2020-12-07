Компания Вертолеты России обвиняет Украину в незаконном ремонте вертолетов Ми-17В-5 в Афганистане.

Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 7 декабря.

Как сообщается, два афганских вертолета Ми-17В-5 поступили для ремонта на украинские предприятия «Мотор Сич» (Запорожье) и «Авиакон» (Конотоп).

— Холдинг считает необходимым предупредить о том, что украинские авиаремонтные предприятия проводят нелегитимный ремонт вертолетов Ми-17В-5 и тем самым подвергают серьезной опасности жизни американских и афганских военных, эксплуатирующих данную технику, - заявляют в компании.

В связи с этим в Вертолетах России заявили, что «снимают с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных вертолетов и имеют все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации».

Напомним, украинское предприятие «Мотор Сич», несмотря на запрет на экспорт военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии через родственного боснийского посредника. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.