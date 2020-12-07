В Демократической республике Конго умер военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго. Причиной смерти называют остановку сердца.

Об этом сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа в Facebook.

В ноябре в ДР Конго прибыла двенадцатая ротация украинских миротворцев.

— 6 декабря, в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко, - говорится в сообщении.

Отметим, что это уже не первая смерть украинских миротворцев в ДР Конго. Так, 22 ноября в Демократической республике Конго умер военнослужащий Вооруженных сил Украины. Он скончался от осложнений вызванных коронавирусом.

Военный заболел 7 ноября, он был на лечении в изоляторе воинской части. Положительный результат ПЦР-теста получил 14 ноября. Уже через два дня — 16 ноября — его состояние ухудшилось, военного отправили в госпиталь ООН, а дальше перевели в реанимацию.