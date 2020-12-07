Инспекторы Укртрансбезопасности совместно с Нацполицией в течение 30 ноября – 6 декабря проверили около 12 тысяч транспортных средств, составив 221 акт о нарушении габаритно-весовых параметров, и начислили 1,6 миллиона гривен платы за перегруз.

Николаевская область – в лидерах среди регионов, где больше всего начислена плата за проезд по результатам прошлой недели, говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины.

ТОП-3 нарушителей габаритно-весовых норм за неделю:

1. На автодороге Р-03 - авто Volvo (перевозчик - ООО «им. О.Г. Бузницкого») с перегрузкой на 26%. Общий вес транспортного средства составила 50,48 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 2856,50 евро.

2. В Киеве на улице Стройиндустрии - авто MAN (перевозчик - ООО «ЮГ-Логистик») с перегрузкой на 33%. Общий вес транспортного средства составила 53,08 тонны при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 1451,52 евро.

3. На М-14 - авто Mercedes-Benz (перевозчик - ООО «СПМК-17») с перегрузкой на 20%. Общий вес транспортного средства составила 48 тонн при норме 40 тонн. Начислена плата за проезд - 196,98 евро.

Ранее на трассе «Николаев — Днепр» инспекторы «Укртрансбезопасности» оштрафовали две фуры компании «Финбизнесгрупп» с перегрузом в 10 тонн каждая.