В понедельник вечером, 7 декабря, на железнодорожном переезде на улице Индустриальной в Николаеве столкнулись зерновоз «Renault» и грузовой поезд.

Об этом сообщили пользователи Viber-группы «ДТП и дороги Николаева и области».

В результате аварии никто не пострадал, автомобиль получил механические повреждения.

Николаевцы сообщают, что переезд не был освещен, а состав поезда двигался без света.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева горел грузовик.