Об этом сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

Так, боевики открывали огонь в сторону позиций украинских военных неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

Факт нарушения режима тишины зафиксировали в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где боевики применили подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А возле Авдеевки они осуществили выстрел из ручного противотанкового гранатомета. Украинские военные вчера ответный огонь не открывали.

Также зафиксирован факт инженерного оборудования позиций боевиков с направления временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное.

С начала текущих суток, 8 декабря, нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, не было. Режим тишины вдоль всей линии столкновения сохранялся в полной мере.

Напомним, в течение минувших выходных наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали 223 нарушения режима прекращения огня на Донбассе.