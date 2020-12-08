В Хмельницкой области легковой автомобиль слетел в кювет и перевернулся, в результате ДТП погибли три человека. Еще один пострадавший получил телесные повреждения.

Об этом говорится сообщается на сайте полиции Хмельницкой области.

Сообщается, что инцидент произошел при въезде в село Кривчик Дунаевецкого района.

— 46-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat B-5 не справился с управлением транспортным средством, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась, - говорится в сообщении.

На месте аварии погибли водитель и две пассажирки автомобиля, 1970 и 1966 рождения. Еще один 47-летний пассажир получил телесные повреждения, его состояние удовлетворительное.

По данному факту открыто уголовное дело по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Напомним, что на перекрестке улиц Потемкинская и Артиллерийская в Николаеве произошла авария.