В Николаевской области водитель автомобиля ВАЗ-2102 насмерть сбил мужчину, который шел с велосипедом по проезжей части.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как сообщают в полиции, ДТП произошло вчера вечером, 7 ноября,на перекрестке улиц Некрасова и Центральная в Снигиревке. 44-летний житель Кропивницкого за рулем автомобиля ВАЗ-2102 с прицепом сбил человеком, который катил велосипед по проезжей части дороги.

От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте происшествия.

В полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. Событие квалифицировано по части 2 статьи 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего». Санкция статьи предусматривает до восьми лет заключения.

Напомним, что в Хмельницкой области легковой автомобиль слетел в кювет и перевернулся, в результате ДТП погибли три человека. Еще один пострадавший получил телесные повреждения.