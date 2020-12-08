В Одесской области автомобиль столкнулся с конем. Водитель и животное погибли на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По предварительным данным, в воскресенье, 6 декабря, возле села Новая Шибка автомобиль «Opel» на закругленном участке трассы столкнулся с животным. Конь, запряженный в упряжь, неожиданно выбежал на дорогу на встречу быстро движущейся машине. При столкновении 69-водитель и жеребец скончались на месте.

Напомним, в пятницу, 4 декабря, на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Черноморск», возле села Красное в Березанском районе Николаевской области произошла смертельная авария.