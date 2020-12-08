В Николаевской области на самоизоляции с коронавирусом находятся 3 военнослужащих и 2 работника Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Всего в Украине за сутки в Вооруженных силах подтвердили 148 новых случаев заболевания COVID-19.

Так, из них в медицинские учреждения госпитализированы 29 человек, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 119 человек.

— По состоянию на 10:00 8 декабря в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет — 3266 человек. Всего за время пандемии выздоровели — 8087 человек, летальных исходов — 29, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на изоляции находится 524 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток — 85 человек.

В Украине на 8 декабря зафиксировано уже 832 тысячи случаев коронавируса, суточный прирост — более 10 тысяч, больше, чем накануне.

Напомним, паника вокруг коронавируса опаснее, чем сама болезнь. COVID-19 преодолеет большинство людей.