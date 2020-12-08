Бывший президент Украины Виктор Янукович просит Печерский райсуд Киева организовать его участие в заседании 9 декабря в видеорежиме.

Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов экс-президента.

Виктор Янукович хочет принять участие в заседании, на котором рассмотрят ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу Майдана.

Напомним, в ноябре Киевский апелляционный суд отменил решение об аресте Виктора Януковича. Это решение касается дела о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года, когда происходил расстрел протестующих.

Как пояснили в Офисе генпрокурора, в отношении Виктора Януковича действует еще другое решение о заочном аресте.

Ранее сообщалось, что народный депутат и бывший телеведущий Александр Дубинский во время Майдана мог быть причастным к созданию фейков в интересах окружения бывшего президента Виктора Януковича. В частности, по заказу тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко.