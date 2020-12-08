Бывший президент Украины Виктор Янукович просит Печерский райсуд Киева организовать его участие в заседании 9 декабря в видеорежиме.
Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов экс-президента.
Виктор Янукович хочет принять участие в заседании, на котором рассмотрят ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу Майдана.
Напомним, в ноябре Киевский апелляционный суд отменил решение об аресте Виктора Януковича. Это решение касается дела о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года, когда происходил расстрел протестующих.
Как пояснили в Офисе генпрокурора, в отношении Виктора Януковича действует еще другое решение о заочном аресте.
Ранее сообщалось, что народный депутат и бывший телеведущий Александр Дубинский во время Майдана мог быть причастным к созданию фейков в интересах окружения бывшего президента Виктора Януковича. В частности, по заказу тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко.
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Бывший президент Украины Виктор Янукович просит Печерский райсуд Киева организовать его участие в заседании 9 декабря в видеорежиме.
Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов экс-президента.
Виктор Янукович хочет принять участие в заседании, на котором рассмотрят ходатайство об избрании ему меры пресечения по делу Майдана.
Напомним, в ноябре Киевский апелляционный суд отменил решение об аресте Виктора Януковича. Это решение касается дела о событиях на Майдане 18-20 февраля 2014 года, когда происходил расстрел протестующих.
Как пояснили в Офисе генпрокурора, в отношении Виктора Януковича действует еще другое решение о заочном аресте.
Ранее сообщалось, что народный депутат и бывший телеведущий Александр Дубинский во время Майдана мог быть причастным к созданию фейков в интересах окружения бывшего президента Виктора Януковича. В частности, по заказу тогдашнего министра доходов и сборов Александра Клименко.