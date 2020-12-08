В Николаеве пришло в негодность покрытие спортивно-игровой площадки на улице Генерала Свиридова, при этом объект открыли лишь 8 октября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Евгений Корольков, один из авторов проекта.

Автор сообщения опубликовал несколько фотографий с дырами в резиновом покрытии. Евгений Корольков намекнул, что еще на стадии строительства у него возникли претензии. Он добавил, что подрядчик от гарантийных обязательств не отказывается, весной будет замена покрытия.

— С первыми морозами резиновое покрытие не справились. Дизлайк, но мы не унываем, подрядчик от гарантийных обязательств не отказывается, весной будет замена покрытия, так что ждем. Обидно, конечно, но ладно, главное, чтобы в следующий раз сделали хорошо, - отметил Евгений Корольков.

Добавим, что на площадке размещены тренажеры, стол для настольного тенниса и многофункциональное поле для игры в футбол и баскетбол.

Вот, как площадка выглядела в день открытия.

Ранее в Николаеве в Каштановом сквере за памятником Святому Николаю благоустроили заброшенную территорию под общественное пространство.