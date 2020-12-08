В понедельник, 7 декабря спасатели потушили четыре пожара на территории Николаевской области.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным обстоятельствам в Николаевской области.

По информации спасателей, на общей площади около 300 квадратных метрах горела сухая трава и стихийная свалка из-за неосторожного обращения с огнем и поджога. К тушению огня были привлечены три отделения пожарно-спасательных частей Николаевской области.

— Напоминаем о недопустимости провокаций пожаров в природных екосистемах. Также напоминаем о запрете на выжигание сухой травы и мусора на присадебных участках, разведение открытого огня у хозяйственных зданий, а также оставление недокурков или спичек в сухой траве, — говорится в сообщении.

Напомним, что в понедельник, 7 декабря, в Вознесенске загорелся частный дом.