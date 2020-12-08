Большая часть итальянского города Венеция оказалась подтопленной, несмотря на наличие защитной системы шлюзов и дамбы.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что на утро вторника уровень воды в Венеции поднялся на 137 см, вследствие чего значительная часть города оказалась под водой.

Систему мобильных шлюзов Mose, которая однажды уже успешно спасла город от затопления — впервые после своего запуска, в этот раз не запустили из-за ошибки в прогнозе.

Ожидалось, что уровень воды поднимется на 120 см, тогда как активация системы запускается при 130 см и более. Но когда стали понятны реальные масштабы прилива, запускать дамбу было уже поздно.

В этот раз наводнение в Венеции было менее разрушительно, чем 187-сантиметровый прилив, который залил Венецию в ноябре прошлого года.

Отмечается, что от сильных проливных дождей и непогоды в настоящее время страдает целый ряд регионов Италии — от северных районов (в частности — горный курорт Фопполо в Бергамо) до Рима, Лацио (в регионе объявлен красный уровень предупреждения) и Кампании.

Напомним, летом в Венеции историческая часть города ушла под воду, из-за рекордного прилива, уровень воды поднялся на 116 сантиметров, площадь Сан-Марко оказалась под водой.

Также в середине ноября прошлого года Венеция страдала вследствие самого высокого прилива за 50 лет. Уровень воды достигал 1,87 метра.