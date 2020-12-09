По состоянию на 10:00 9 декабря в Николаевской области зарегистрировано 495 новых случаев COVID-19.
За сутки 2 пациента умерли.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
По состоянию на 09.12.2020 из всех 22621 (+495) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 15480 (+347)
- Первомайск - 829 (+16)
- Южноукраинск - 662 (15);
- Вознесенск - 633 (+3)
- Очаков - 353 (+17)
- Арбузинский район - 154 (1);
- Баштанский район - 280 (+7)
- Березанский район - 271 (+4)
- Братский район - 133 (+4)
- Березнеговатский район - 116 (+2)
- Веселиновский район - 226 (+2)
- Витовский район - 754 (+18)
- Вознесенский район - 212 (+1)
- Врадиевский район - 177;
- Еланецкий район - 94;
- Доманевский район - 224;
- Казанковский район - 245 (11);
- Кривоозерский район - 210 (+1)
- Николаевский район - 278 (+12)
- Новобугский район - 168 (+6);
- Новоодесский район - 340 (+4)
- Очаковский район - 155 (11);
- Первомайский район - 330 (+12)
- Снигиревский район - 297 (1).
Заболевание COVID-19 установлен в 1021 (24) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 181, всего выздоровели - 9785. Умерло всего от последствий COVID-19 - 363.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1128 человек, методом ИФА - 459.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось/выявлено 110 человек с подозрением на COVID-19.
Напомним, всего за сутки в Украине подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 14 554 человека. Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Одесской, Киевской, Черкасской и Запорожской областях.
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По состоянию на 10:00 9 декабря в Николаевской области зарегистрировано 495 новых случаев COVID-19.
За сутки 2 пациента умерли.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
По состоянию на 09.12.2020 из всех 22621 (+495) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
- Николаев - 15480 (+347)
- Первомайск - 829 (+16)
- Южноукраинск - 662 (15);
- Вознесенск - 633 (+3)
- Очаков - 353 (+17)
- Арбузинский район - 154 (1);
- Баштанский район - 280 (+7)
- Березанский район - 271 (+4)
- Братский район - 133 (+4)
- Березнеговатский район - 116 (+2)
- Веселиновский район - 226 (+2)
- Витовский район - 754 (+18)
- Вознесенский район - 212 (+1)
- Врадиевский район - 177;
- Еланецкий район - 94;
- Доманевский район - 224;
- Казанковский район - 245 (11);
- Кривоозерский район - 210 (+1)
- Николаевский район - 278 (+12)
- Новобугский район - 168 (+6);
- Новоодесский район - 340 (+4)
- Очаковский район - 155 (11);
- Первомайский район - 330 (+12)
- Снигиревский район - 297 (1).
Заболевание COVID-19 установлен в 1021 (24) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 181, всего выздоровели - 9785. Умерло всего от последствий COVID-19 - 363.
За последние сутки методом ПЦР обследовано - 1128 человек, методом ИФА - 459.
За минувшие сутки в учреждения здравоохранения области обратилось/выявлено 110 человек с подозрением на COVID-19.
Напомним, всего за сутки в Украине подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 14 554 человека. Больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Одесской, Киевской, Черкасской и Запорожской областях.