Главе Николаевского областного совета 7 созыва Виктории Москаленко в среду, 9 декабря, правоохранители вручили 2 повестки – ее подозревают в причастности к сообщению о минировании сессионного зала

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Повестки вручили в перерыве первой сессии Николаевского областного совета 8 созыва, когда она зашла в свой кабинет, чтобы забрать личные вещи

Виктория Москаленко уверена, что таким образом «власть на нее давит».

— Повестки о якобы моей причастности к попытке минирования сессионного зала, это произошло в тот момент, когда Стадник (бывший глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник – прим.) организовывал незаконную сессию для моей отставки. Даже сначала не говорили, что это за дело, мол, приходите как свидетель. Я знаю эти разговоры – хотят меня сделать причастной к этим моментам. 2 повестки - на 2 дня, дали право выбора, сказали, что могу прийти в любой из предложенных дней, - сказала она.

Напомним, сегоня в ходе первого заседания сессии Николаевского областного совета 8 созыва произошел конфликт между главой Николаевской облгосадминистрации Виталием Кимом и депутатом от партии «Оппозиционная платформа - За життя» Татьяной Демченко.