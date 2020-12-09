В селе Кандыбино Новоодесского района Николаевской области, где зафиксировали вспышку птичьего гриппа, уничтожили почти тысячу крылатых.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «Cуспільне. Миколаїв».

О первых случаях Госпотребслужбе сообщили анонимно. Причина заражения — дикая перелетная птица. Первый случай смерти птиц произошел недалеко от пруда. Сразу после того, как узнали результаты анализов, собрали противоэпизоотическую комиссию.

Теперь люди режут домашнюю птицу и закапывают ее за селом. Материальные потери им обещают компенсировать за деньги Константиновской ОТГ, в которую входит село Кандыбино.

— Страшно. Очень страшно. У меня муж даже плакал. Резали и плакали. Остались без ничего. Какая-то надежда была, что будет мясо, какая-то крашанка, теперь нет ничего — все вырезали, — рассказывает местная пенсионерка Евгения Ляшенко.

Временно исполняющий обязанности главы Новоодесской райгосадминистрации Петр Паламарюк рассказал, что в районе сформировали две мобильные бригады.

— Двумя бригадами отправились к местному населению для забора птицы — живой и неживой. Были созданы списки. Прошлись по людям, взвешивали птицу, люди расписывались в актах, — сказал он.

Всего в Кандыбино уничтожили 975 голов домашней птицы, а охотники отстрелили диких птиц в селе. Пока что трехкилометровая зона вокруг — села Сильвестровка и Новоматвеевка — является буферной. Там у домашней птицы отобрали образцы и отправили на исследование.

Ранее сообщалось, что село Кандыбино Новоодесской района Николаевской области закрыли на карантин из-за вспышки птичьего гриппа.