В среду, 9 декабря, детективы Национального антикоррупционного агентства сообщили о подозрении бывшему должностному лицу АО «Николаевоблэнерго», уличенному накануне в предложении и даче взятки главе Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Бывшему должностному лицу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьи 369 Уголовного кодекса Украины, то есть предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — отметили в ведомстве.

Как известно, 8 декабря сотрудники НАБУ задержали бывшего сотрудника «Николаевоблэнерго», который предлагал главе Фонда госимущества 100 тысяч долларов США за назначение на должность руководителя этого предприятия.

Следствие также установило, что задержанный пообещал руководителю Фонда после назначения ежемесячно предоставлять взятку в размере 200 тысяч долларов США как часть «теневой» прибыли, полученной на своей должности.