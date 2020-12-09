В Николаеве и за городом из-за гололеда произошло несколько ДТП. Также на протяжении вечера наблюдаются пробки в разных районах города.

Об этом сообщают жители Николаева в Viber-группе «ДТП и дороги Николаева».

Так, вечером ДТП произошло в районе остановки «2 КП» в Лесках, несколько аварий на Широкобальском переезде, за городом, на объездной трассе в районе Зайчевского несколько авто слетели в кювет. Та же ситуация на отрезке дороги «Большая Корениха-Каменка».

«Генерала Карпенко 2 КПП в сторону Намыва ДТП, пробка». «Корениха — Каменка дикий гололёд, идёт дождь, в кюветах встречаются машины, без пострадавших, ехать можно только по обочине». «Через Зайчевское не едьте! Полиция сказала больше часа точно проезд закрыт». «Осторожно сильный гололед возле эпицентра на Херсонском!!! Вся парковка сплошной лёд!!!», — пишут николаевцы.

Как сообщалось, на Николаевщине и в Николаеве сегодня вечером, 9 декабря, наблюдается гололедица. В полиции призвали соблюдать элементарные правила безопасного управления транспортом во время непогоды.