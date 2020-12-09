На Николаевщине и в Николаеве сегодня вечером, 9 декабря, наблюдается гололедица.

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.

В частности, в полиции призвали соблюдать элементарные правила безопасного управления транспортом во время непогоды:

Соблюдайте элементарные правила безопасного управления транспортом во время непогоды.

Будьте внимательны за рулем.

Выбирайте для движения безопасную скорость.

Придерживайтесь дистанции.

Пользуйтесь ремнями безопасности.

З особой осторожностью двигайтесь мостами и эстакадами.

Пользуйтесь ближним светом фар или противотуманными фарами.

Откажитесь от рискованных маневрирования.

Понижайте скорость постепенно.

Во время остановки обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Также в полиции призвали граждан звонить по номеру «102» или сообщить аварийные службы, если во время движения кто-то попадает в затруднительное положение из-за непогоды.

– Будь ответственным и максимально осторожными, ведь вас ждут дома! - обращаются в полиции.

Напомним, ранее в кризисном центре ГСЧС Николаевской области прошло обсуждение методов обеспечения безопасности на дорогах региона в зимний период времени.