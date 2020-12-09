На Николаевщине и в Николаеве сегодня вечером, 9 декабря, наблюдается гололедица.
Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
В частности, в полиции призвали соблюдать элементарные правила безопасного управления транспортом во время непогоды:
Также в полиции призвали граждан звонить по номеру «102» или сообщить аварийные службы, если во время движения кто-то попадает в затруднительное положение из-за непогоды.
– Будь ответственным и максимально осторожными, ведь вас ждут дома! - обращаются в полиции.
Напомним, ранее в кризисном центре ГСЧС Николаевской области прошло обсуждение методов обеспечения безопасности на дорогах региона в зимний период времени.
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На Николаевщине и в Николаеве сегодня вечером, 9 декабря, наблюдается гололедица.
Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Николаевской области.
В частности, в полиции призвали соблюдать элементарные правила безопасного управления транспортом во время непогоды:
Также в полиции призвали граждан звонить по номеру «102» или сообщить аварийные службы, если во время движения кто-то попадает в затруднительное положение из-за непогоды.
– Будь ответственным и максимально осторожными, ведь вас ждут дома! - обращаются в полиции.
Напомним, ранее в кризисном центре ГСЧС Николаевской области прошло обсуждение методов обеспечения безопасности на дорогах региона в зимний период времени.