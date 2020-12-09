Сегодня, 9 декабря, в кризисном центре ГСЧС Николаевской области прошло обсуждение методов обеспечения безопасности на дорогах региона в зимний период времени.

Об этом сообщает патрульная полиция Николаевской области в своем Telegram-канале.

В совете взяли участие руководители управления по вопросам гражданской защиты и инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации, Службы автомобильных дорог в Николаевской области, Управления патрульной полиции в Николаевской области, ГУ ГСЧС и представители подрядных организаций.

На обсуждение выносились вопросы взаимодействия и взаимопомощи разных служб в период неблагоприятных погодных условий, наличия песчано-соляной смеси и фракционных материалов.

Собравшиеся обговорили и согласовали своевременный обмен актуальной информацией про состояние проезжей части автомобильных дорог и улиц Николаевской области.

– Мы напоминаем, в случае, если непогода застала вас в дороге и вам нужна помощь, звоните на горячие линии экстренных служб - обращайтесь по номерам 101, 102 или сообщите аварийные службы: в городе Николаеве - диспетчер КП «ЭЛУ автодорог» (0512) 248 008, в Николаевской области- диспетчер «Службы автомобильных дорог в Николаевской области» (0512) 564116. Безопасных вам поездок! - отмечают в полиции.

Ранее сообщалось, в понедельник, 7 декабря спасатели потушили четыре пожара на территории Николаевской области.