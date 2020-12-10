Гигантская экспериментальная ракета Илона Маска Starship совершила тестовый полет над испытательными объектами SpaceX в Южном Техасе. Во время посадки Starship ударился о поверхность и разбился.

Об этом сообщает CNN.

Так, прототип ракеты успешно взлетел на восемь миль над землей. Он достиг нужной высоты и принял горизонтальное положение.

Заключительным маневром должен был стать переход из горизонтального положения снова в вертикальное и торможение двигателями. Его ракета выполнила успешно, однако на последних секундах Starship разбился.

Сам Илон Маск в своем Twitter назвал испытания успешными и поздравил команду SpaceX.

— Успешный подъем, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления! Давление в топливном бачке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные! Марс, мы идем! — написал Илон Маск.

Напомним, Илон Маск надеется отправить человека на Марс в течение ближайших шести лет. Однако не исключено, что это может произойти раньше.