В Черниговской области 22-летний вор после кражи поджег дом, надышался угарного газа и погиб.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 10 декабря.

Указано, что вчера во время ликвидации пожара в доме в селе Новый Билоус Черниговского района было обнаружено тело мужчины, 1998 года рождения.

Правоохранители установили, что владельцы жилья отсутствовали дома несколько дней. За это время в их двор проникли неизвестные и завладели автомобилем ВАЗ-2108, а также на протяжении этого времени систематически похищали из дома различные вещи (лодка, инструменты и т.д.).

— В конце концов, один из мужчин поджег дом, но сам выбраться не смог. Он надышался угарного газа и умер. Этот мужчина по подозрению в совершении восьми автоугонов и полтора десятка краж был арестован, но суд отпустил его под залог. Его товарища полиция задержала по подозрению в завладении автомобилем и краже, – говорится в сообщении.

Следователи открыли производство по статье о краже и незаконном завладении транспортным средством (ст.185, ст.289 УК Украины). Идет следствие.

Ранее в Николаеве возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому прохожие обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.