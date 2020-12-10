Шевченковский райсуд Киева продлил действие мер пресечения обвиняемым по делу об убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко, Андрею Антоненко и Яне Дугарь на два месяца — до 7 февраля 2021 года включительно.

Такое решение огласила судья Оксана Голуб, сообщает Укринформ.

— Ходатайство прокурора удовлетворить - продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей обвиняемому Антоненко Андрею ... по 7 февраля 2021 года включительно, — сказала судья.

Она сообщила, что также до 7 февраля продлено действие меры пресечения для Юлии Кузьменко — в виде круглосуточного домашнего ареста - и для Яны Дугарь — в виде дополнительных обязанностей.

Прокурор в ходе судебного заседания требовал продлить действие установленных до 19 декабря 2020 года мер пресечения для трех обвиняемых, поскольку, по его мнению, закончить судебное разбирательство до этой даты невозможно.

По словам судьи, рассмотрение дела откладывается до 17 декабря 2020 года.

Напомним, ранее ООН призвала украинскую власть обеспечить ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета с соблюдением всех гарантий эффективного и беспристрастного расследования и справедливого судебного разбирательства для подозреваемых.