Из-за гололеда на взлетно-посадочных полосах столичных аэропортов «Борисполь» и «Жуляны» ряд рейсов не приземлились в Украине, а вернулись в точки вылета.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Борисполь» в Facebook, а также пресс-секретарь аэропорта «Киев» Галина Богданенко в комментарии Громадське.

— В связи со сложными погодными условиями в Международный аэропорт «Борисполь» некоторые рейсы совершили посадку в резервных аэропортах или приняли решение вернуться в аэропорты вылета, — сообщили в пресс-службе аэропорта «Борисполь».

Так, самолет из Минска, который должен был приземлиться в «Борисполе", вернулся обратно в Беларусь.

В «Жулянах» рассказали, что сцепление со взлетно-посадочной полосой не позволяет самолетам ни садиться, ни взлетать.

— Один рейс вернулся в Вильнюс. Он вылетел, но вернулся, не стал в Украину лететь. А второй рейс отменили в Дортмунд из Киева, — заявила Галина Богданенко.

Напомним, в феврале 2020 года самолет авиакомпании «Sky Up», осуществляющий вечерний рейс из Шарм-эль-Шейх в Николаев, не смог приземлиться в Николаевском международном аэропорту из-за плохих погодных условий и совершил посадку в аэропорту Одессы.