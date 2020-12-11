На границе с Россией обнаружили обгоревший «УАЗ», который не смог преодолеть инженерное препятствие украинских пограничников.

Об этом сообщает пресс-службп Государственной пограничной службы Украины.

Транспортное средство, передняя часть которого возвышалась над рвом почти в вертикальном положении, пытался нарушить границу на участке отдела пограничной службы «Волчанск» Харьковского отряда.

Так называемый противоконтрабандный ров стал непреодолимым препятствием для нарушителя. Во время осмотра транспортного средства в нем и рядом были обнаружены остатки красной икры, рядом лежала тара из-под черной икры. Лиц в «УАЗе» или рядом с ним не было.

По словам пограничников, микроавтобус могли поджечь умышленно, чтобы скрыть следы противоправной деятельности. Отмечается, что с украинской стороны никаких следов деятельности контрабандистов не обнаружено.

Напомним, 4 декабря ФСБ России заявила, что на границе с Украиной произошла перестрелка с участием пограничников и «нелегалов», которые пытались въехать на территорию РФ. В результате инцидента погиб один человек. Однако, украинские пограничники заявили, что не зафиксировали выстрелы рядом с российской границей.