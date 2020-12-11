В SpaceX отменили запуск ракеты Falcon 9, который планировался в пятницу для вывода на геостационарную орбиту американского спутника радиовещания Sirius SXM-7: соответствующее решение было принято за полминуты до старта.

Об этом SpaceX сообщила на своей странице в Твиттере.

— Отказались от попытки сегодняшнего запуска, чтобы осуществить дополнительные проверки наземной системы; команды закончат работу не раньше воскресенья, 13 декабря, перед следующей попыткой запуска SXM-7, — говорится в сообщении.

Причины отмены запуска не называются.

Запуск планировалось осуществить в 12:55 по времени Восточного побережья США (в 20:55 по киевскому времени) с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Напомним, ранее гигантская экспериментальная ракета Илона Маска Starship совершила тестовый полет над испытательными объектами SpaceX в Южном Техасе. Во время посадки Starship ударился о поверхность и разбился.