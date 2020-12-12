Об этом сообщили в украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Раненым оказали медицинскую помощь, они в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, они не нуждаются в эвакуации в медучреждение, поэтому остались в районе обороны.

Украинская делегация также письменно сообщила об инциденте мониторинговой миссии ОБСЕ. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществляет меры по верификации события.

Напомним, с начала 11 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.