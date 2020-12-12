Двое украинских военных одной из механизированных бригад получили легкие вторичные ранения в зоне боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщили в украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Раненым оказали медицинскую помощь, они в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, они не нуждаются в эвакуации в медучреждение, поэтому остались в районе обороны.
Украинская делегация также письменно сообщила об инциденте мониторинговой миссии ОБСЕ. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществляет меры по верификации события.
Напомним, с начала 11 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.
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Двое украинских военных одной из механизированных бригад получили легкие вторичные ранения в зоне боевых действий на Донбассе.
Об этом сообщили в украинской делегации для участия в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.
Раненым оказали медицинскую помощь, они в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, они не нуждаются в эвакуации в медучреждение, поэтому остались в районе обороны.
Украинская делегация также письменно сообщила об инциденте мониторинговой миссии ОБСЕ. Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) осуществляет меры по верификации события.
Напомним, с начала 11 декабря в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали 3 случая нарушения перемирия со стороны пророссийских боевиков. Украинские военнослужащие огонь в ответ на провокации не открывали.