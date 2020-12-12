Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там говорят, что наступление началось в направлении населенных пунктов Хин Тахлар и Хцаберд. Добавляют, что армянская армия «принимает адекватные меры».

Ранее 12 декабря представитель Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что на юге Нагорного Карабаха вечером 11 декабря азербайджанские военные открыли огонь по армянских. По ее словам, трое армянских военных получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, что контролировать соблюдение мира в Нагорном Карабахе обязалась в том числе и Россия. Как пишет российское государственное информагентство ТАСС, 12 декабря в Минобороны России сообщили, что в Нагорном Карабахе зафиксировали первое нарушение режима прекращения огня. Там говорят, что это произошло в Гадрудском районе (Хин Тахлар и Хцаберд расположены в этом районе) 11 декабря. О наступлении 12 декабря там не сообщается.

Азербайджанская сторона эту информацию пока тоже не комментировала.

Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что согласился на перемирие с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, чтобы избежать гибели тысяч армянских военных.