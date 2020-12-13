При разгоне акции протеста в Тиране албанская полиция применила водяные пушки и слезоточивый газ. Несмотря на введенные из-за коронавируса ограничения манифестации в стране продолжаются четвертый день подряд.

Об этом сообщает Euronews.

8 декабря полицейский застрелил молодого человека, который вышел на улицу во время комендантского часа и не подчинился его приказу остановиться. Несмотря на арест правоохранителя и отставку главы МВД, выступления не прекратились.

В ночь на воскресенье протестующие направились к зданию министерства внутренних дел и тиранскому департаменту полиции, выкрикивая антиправительственные лозунги.