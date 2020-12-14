В Крыму намерены использовать воду из водопадов для обеспечения населения.

Об этом заявила в понедельник, 14 декабря, так называемый глава Ялты Янина Павленко, пишет Интерфакс.

Тем временем, в Ялте ограничили подачу воды шестью часами в сутки: с 6 до 9 утра и с 18 до 21. Кроме того, Ялта, два водохранилища которой обмелели после курортного сезона, начала брать воду из озера Могаби, идет работа по подключению к централизованному водоснабжению двух скважин.

— Мы получили серьезные притоки в альтернативные источники водоснабжения - это наши водопады, - сказала она, добавив, что благодаря дождям три водопада пополнились на 20 тысяч кубометров.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин после посещения оккупированного Крыма заявил, что дефицит воды на полуострове объясняется тем, что ее якобы «воруют» сами крымчане.