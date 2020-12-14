Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог в размере 2 миллиона 102 тысячи гривен исполняющему обязанности директору ГП «Морской торговый порт «Черноморск» Игорю Шевченко.

Об этом информирует в Facebook пресс-служба суда.

— Следственная судья Высшего антикоррупционного суда применила к и.о. директору ГП«Морской торговый порт «Черноморск» меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2 миллиона 102 тысячи гривен. Срок пресечения - 60 дней с момента его задержания, - говорится в сообщении.

В случае внесения залога, на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности: прибывать по требованию к следователю, прокурору и в суд, не отлучаться из г. Черноморск Одесской области без разрешения следователя, сообщать следователю об изменении своего места жительства и места работы, воздерживаться от общения с лицами, указанными в постановлении, сдать на хранение в территориальное подразделение Государственной миграционной службы свой паспорт гражданина Украины для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля.

С момента освобождения из-под стражи в связи с внесением залога подозреваемый считается таким, к которому применена мера пресечения в виде залога.

Срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого в случае его освобождения из-под стражи в связи с внесением залога - до 8 февраля 2021 года.

10 декабря в Одесской области детективы НАБУ и прокуроры САП задержали за вымогательство и получение 250 тысяч долларов взятки руководителя ГП «Морской торговый порт «Черноморск» и посредника.