В Центральном районном суде Николаева начали слушать дело 42-летнего мужчины, обвиняемого в том, что он перерезал ножом шланг газовода в квартире, а после этого позвонил оператору линии «102» и сообщил о намерении совершить взрыв, чтобы убить себя и других людей.

Дело слушает коллегия судей в составе Светланы Гречаной, Владимира Алейникова и под председательством Оксаны Мамаевой, сообщили в пресс-службе Центрального суда Николаева.

Инцидент произошел 13 февраля 2019 года. В тот день сотрудники полиции выяснили, где он живет, далее от подачи газа отключили весь дом.

Действия мужчины квалифицировали как незаконченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц, а также как неоконченное покушение на умышленное уничтожение чужого имущества.

— Обвиняемый свою вину признал частично, пояснил, что умысла на убийство других лиц у него не было. Отметил, что после ссоры с женой употреблял алкогольные напитки и плохо контролировал свои действия. Затем решил совершить самоубийство и перерезал шланг газовода. После разговора с оператором линии «102» самостоятельно перекрыл подачу газа в помещении, - сказано в сообщении.

Сейчас для вызова потерпевших, подлежащих допросу, в заседании объявлен перерыв.

Напомним, перед взрывом в доме по адресу Лазурная, 40 в Николаеве Юрий Алфимов, главный подозреваемый в трагедии, якобы разослал своим близким сообщение о том, что в его смерти он просит винить свою жену, Ирину, которую спасатели достали живой из-под завала.