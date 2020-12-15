В сети появилось видео падения электроопор столичного Шулявского моста.
Запись размещена на странице «Шулявский мост» в Facebook.
На записи видно, как поочередно падают три опоры, чудом не задевая автомобили. На момент падения Шулявский путепровод был перегружен транспортом.
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) ранее сообщила, что правоохранительные органы установят причины падения трех опор освещения на Шулявском мосту.
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В сети появилось видео падения электроопор столичного Шулявского моста.
Запись размещена на странице «Шулявский мост» в Facebook.
На записи видно, как поочередно падают три опоры, чудом не задевая автомобили. На момент падения Шулявский путепровод был перегружен транспортом.
Пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) ранее сообщила, что правоохранительные органы установят причины падения трех опор освещения на Шулявском мосту.