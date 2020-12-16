В аннексированном Крыму начали подавать воду в Севастополь из озера на горе Гасфорта, которая является популярным местом отдыха туристов.

Об этом сообщает Интерфакс.

Указано, что это сделано для экономии ресурсов мелеющего водохранилища.

— Сегодня воду из водоема у горы Гасфорта запустили. Благодаря этому мы уже экономим порядка 10 тыс. куб. м (в сутки – ред.) воды Чернореченского водохранилища, – заявил так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.

Он добавил, что 25-26 декабря Севастополь также начнет забирать воду из Кадыковского карьера, у которого любят отдыхать и фотографироваться туристы из-за его формы в виде сердца и бирюзового цвета.

Ранее сообщалось, что в Крыму намерены использовать воду из водопадов для обеспечения населения.