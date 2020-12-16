Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области предотвратили попытку вывоза авиационного оборудования военного назначения для нужд одной из стран Ближнего Востока.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, сотрудники контрразведки СБУ совместно с Черноморской таможней установили, что руководство одной из отечественных транспортных авиакомпаний, специализирующейся на грузовых перевозках в странах Ближнего Востока и Африки планирует нелегально вывезти за пределы Украины авиационные комплектующие и приборы, которыми оборудуются военно-транспортные самолеты.

— Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины. В то же время, у компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения, — говорится в сообщении.

Изъятую продукцию направили на экспертизу. После ее выводов будет приниматься решение об открытии уголовного производства, предусмотренного статьей 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Служба безопасности блокировала деятельность банды, которая получала миллионные «прибыли» от сбыта оптовых партий наркотических средств и психотропных веществ в различные регионы страны.