В аэропорту Херсона разоблачили трех грузчиков, воровавших вещи из багажа пассажиров.

Воры действовали вне зоны действия камер наблюдения, сообщает ТСН в среду, 16 декабря.

Служба безопасности аэропорта поймала грузчиков с поличным. В полиции рассказали, что сообщения о кражах начали поступать от пассажиров еще летом. У людей пропадали из чемоданов ноутбуки, телефоны, другие ценные вещи и даже продукты.

В итоге служба безопасности аэропорта поймала грузчиков с поличным. Оказалось, что грузчики-воры живут в соседнем селе. Свою добычу они сдавали в ломбарды и продавали. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

— Во время проведения обысков по месту жительства правонарушителей полицейские изъяли немало еще нереализованных вещей потерпевших. Общая сумма нанесенного ущерба составляет не менее 30 тысяч гривен. Сейчас грабители подозреваются в совершении более 15 краж, – рассказала пресс-секретарь ГУНП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Ранее, в Николаеве женщина пыталась украсть из супермаркета две бутылки коньяка и пять плиток шоколада, свой поступок местная жительница объяснила тем, что у нее день рождения.